У Повітряних силах розповіли, чи справді Patriot вже в Україні та чи збивали ним ворожі цілі

Британські журналісти нещодавно повідомили, що перша партія обіцяних систем ППО Patriot нібито вже прибула до України. Однак, за даними Financial Times, ця система ще не введена в експлуатацію.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував ці заяви. Він зауважив, що "поки що Patriot в Україні не бачив".

До теми Україна отримала першу обіцяну систему Patriot, – Financial Times

Українцям повідомлять, коли Patriot стоятимуть на захисті неба

Ну не бачив я ракет. Спочатку нас несподівано застає міністр оборони Польщі через іспанське видання. Тут Financial Times пише. Ну немає ще поки їх (Patriot – 24 Канал) в Україні,

– заявив Ігнат.

Він додав, що українці дізнаються про розміщення Patriot в Україні, коли буде збитий перший російський літак. Крім того, речник заявив, що ця система ППО ні разу не збивала "Кинджали", однак українці намагатимуться це зробити.

Ігнат зазначив, що наразі важко сказати, чи здатний цей комплекс знешкоджувати гіперзвукові балістичні ракети. За його словами, військовим варто втілювати це на практиці.

Нагадаємо, що вранці 9 березня окупанти вкотре здійснили масовану ракетну атаку на територію України. Для неї загарбники використовували ракети різного типу базування. Загалом Росія здійснила 81 пуск ракет.

Українським силам ППО вдалося збити з 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" 34. Також знищили 4 дрони-камікадзе. Водночас безсилі наші засоби під час атак "Кинджалами". А їх окупанти 9 березня випустили відразу 6.

Західні системи ППО зможуть змінити хід війни

Про це нещодавно повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що саме системи протиповітряної оборони, які Україна отримає від партнерів, зможуть змінити ситуацію на фронті. Зокрема, міністр говорить про системи ППО, такі як Iris-T, Patriot і NASAMS.

Однак довгоочікуваних Patriot досі Україна їх не отримала.

"Вони ще не передали їх (ППО Patriot – 24 Канал), але вони у нас будуть. Наші люди тренуються використовувати їх. Завдяки їм ми будемо захищати небо. А на землі в нас будуть Leopard", – пояснив міністр.



Як ППО Patriot допоможе захистити небо над Україною / Інфографіка 24 Каналу