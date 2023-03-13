Чи зміниться тактика росіян, коли ЗСУ почнуть використовувати Patriot

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, нібито до нашої держави вже прибула система ППО Patriot. На тлі таких чуток окупанти завдали масованого ракетного удару. Згодом у Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію, що ЗРК Patriot уже в Україні.

З появою Patriot в Україні тактика росіян зміниться. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Після прибуття Patriot тактика ворога зміниться

Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що наші військові проаналізували масовану російську атаку 9 березня і, звісно ж, зробили висновки. Цікаво, що між двома хвилями ракет різного типу загарбники запускали безпілотники. Зокрема, для того, щоб дорозвідувати, звідки було спрацювання, де і які влучання сталися. Однак, наші воїни вдало відпрацювали по цих розвідниках.

Те, що росіяни намагалися саме після цієї дорозвідки провести таку демонстраційну атаку за допомогою, зокрема, балістичного озброєння, – це якраз є така тактика на нарощування паніки, нарощування залякувань,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Також представниця ОК "Південь" нагадала, що ця війна є гібридною, і ворожа атака – це певною мірою реагування на інформаційну хвилю, коли з'явилося повідомлення у ЗМІ про те, що в Україні вже працює досить-таки сучасна система ППО. Тому росіянам треба було негайно з'ясувати і сповістити своє командування чи це справді так, "чи вони ще сильні, чи ми вже перемагати починаємо", додала Гуменюк.

Речниця переконана, що після прибуття комплексів "Петріот" тактика ворога зміниться. Окупанти дійсно намагаються знайти ту, яка буде результативною. Втім, Наталія Гуменюк сподівається, що зміни будуть на нашу користь.

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