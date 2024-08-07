Patriot для України від Ізраїлю: посол розповів від чого залежить його передача

Не так давно з'явилася інформація про те, що США, Україна та Ізраїль обговорюють можливість передачі восьми систем Patriot. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський розповів, що остаточного рішення наріз немає.

Він розповів, що отримання Україною нових Patriot, залежить від ситуації на Близькому Сході. Нагадаємо, що 6 серпня Ліван масово атакував Ізраїль дронами.

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Коли Україна може отримати Patriot від Ізраїлю

Наскільки я знаю, остаточного рішення ще немає, але якщо ви подивитеся на нинішню ситуацію в Ізраїлі, то нам потрібні всі засоби ППО, які існують в Ізраїлі, включаючи систему Patriot,

– зазначив Бродський.

Він підкреслив, що система "Залізний купол", яка широко відома в Україні, не здатна ефективно протистояти ракетам далекого радіусу дії або балістичним ракетам.

"Він призначений, перш за все, для того, щоб перехоплювати ракети ближнього радіуса дії, якими нас обстрілює ХАМАС" – пояснив посол.

Експерт також зазначив, що в Ізраїлі є й інші системи ППО, багато з яких є результатом ізраїльських або ізраїльсько-американських розробок.

Patriot не найдосконаліша система. Йдеться про установки Patriot, які Ізраїль отримав ще на початку 90-х років перед першою війною в Перській затоці. Ви пам'ятаєте, тоді Ірак обстрілював Ізраїль ракетами "Скад" російського виробництва. І тоді Patriot'и нас врятували,

– розповів Бродський.

Є також обговорення можливого списання застарілих установок Patriot. Посол погоджується, що вони стали б Україні в нагоді, втім, остаточного рішення наразі немає.

Бродський підтвердив, що продовження діалогу щодо передачі систем Patriot до України буде залежати від ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, що наприкінці червня Financial Times написали, що США ведуть переговори про передачу Україні систем Patriot з Ізраїлю. Угода передбачатиме відправку систем з Ізраїлю до США, а потім до України.