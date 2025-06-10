МЗС України прокоментувало інформацію про отримання систем Patriot від Ізраїлю

Раніше з'являлася інформація про те, що Україна могла отримати від Ізраїлю системи Patriot. У МЗС прокоментували це.

Україна передавала партнерам свій список потреб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

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У МЗС прокоментували можливу передачу Patriot Україні від Ізраїлю

У МЗС України не підтвердили і не спростували інформацію про те, що Ізраїль передавав Україні системи Patriot. Цей момент не прояснили з огляду на безпекові питання.

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що Україна передавала свій список потреб, і він актуальний досі.

Сигнали з боку Ізраїлю про готовність надання військової допомоги ми вітаємо,

– додав він.

Додамо, що у МЗС Ізраїлю цю інформацію прямо спростували. Тоді Росія звернулася до Ізраїлю з вимогою надати роз’яснення щодо заяви Бродського про системи Patriot.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що Ізраїль передав Україні ЗРК Patriot, які той отримав від США ще у 90-х роках.