Patriot вже в Україні чи ні: у Міноборони Польщі уточнили заяву свого очільника

У Міністерстві оборони Польщі уточнили заяву свого очільника Маріуша Блащака, мовляв, Україна вже отримала ЗРК Patriot. Виявляється, що заяву Блащака неправильно переклали.

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він ствердив, що позитивне рішення про передачу Києву цього ЗРК було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

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У Польщі пояснили висловлювання міністра оборони

"Намір віцепрем'єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв'ю La Razon – 24 Канал), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", – повідомили в міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов'язана з помилкою під час перекладу.

Що кажуть у Повітряних силах

Іспанське видання La Razon в інтерв'ю з міністром оборони Польщі Блащаком написало, що Україна вже отримала систему ППО Patriot.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Україна не отримувала ЗРК Patriot.

"Безумовно, Patriot буде в Україні, рішення прийнято, люди навчаються. Очікуємо найближчим часом. Дійсно, воно буде, відбудеться", – сказав Ігнат.

Полковник зазначив, що українці дізнаються про отримання Patriot, коли командувач Повітряних сил Микола Олещук протестує систему за кермом, або ж коли Повітряні сили сповістять про перший російський літак, який збила ППО.

"Patriot здатен збивати цілі на відстані до 150 кілометрів, аеродинамічні цілі. Балістика менше – 40 кілометрів. Тому наберемося терпіння і будемо очікувати, коли ця новина буде дійсно вже в Україні", – сказав він.

Коли Україна може отримати ЗРК Patriot

Відразу кілька партнерів України зголосилися передати нашій країні ЗРК Patriot. Зокрема, йдеться про США, Німеччину та Нідерланди. Україна отримає 3 батареї Patriot.

Джерело "Інтерфакс-Україна" повідомило, що Україна очікує на прибуття зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T після квітня 2023 року. Відомо, що українські військові проходять навчання на цьому ЗРК.



Як ППО Patriot допоможе захистити небо над Україною / Інфографіка 24 Каналу

Іспанські ЗМІ вкотре поширили недостовірну інформацію