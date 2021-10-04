Патрульні оштрафували й не впізнали, – соратниця Саакашвілі про поїздку політика по Батумі

Президент Грузії у 2004 – 2013 роках Міхеіл Саакашвілі таємно повернувся до Грузії, попри ризик бути затриманим. Незадовго до арешту його автомобіль зупинили патрульні, однак політика не впізнали.

Про це розповіла соратниця Саакашвілі та учасниця "Єдиного національного руху" Ека Херхеулідзе. За її словами, про цей випадок їй розказав сам політик уже під час зустрічі у в'язниці.

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Патрульні не впізнали Саакашвілі

Херхеулідзе уточнила, що автомобіль із Саакашвілі зупинили, ймовірно, через перевищення швидкості. Патрульні оштрафували водія дорогою з Батумі до Тбілісі, однак політика не впізнали. Можливо тому, що на ньому була медична маска.

Ці кадри є, їх зафіксували камери відеоспостереження. Ека Херхеулідзе Учасниця "Єдиного національного руху"

Політикиня зауважила, що Саакашвілі перебував у Грузії впродовж 4 днів до моменту затримання. Він також прогулявся по Батумському бульвару - популярному туристичному місці в столиці Аджарії, однак перехожі його також не впізнали.

Він сказав, що розповість усе пізніше. Про те, скільки днів був у дорозі та як добирався до Грузії. Ека Херхеулідзе Учасниця "Єдиного національного руху"

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Чинна влада Грузії заперечує такі покази. За їхньою інформацією, правоохоронці увесь час знали про те, що Саакашвілі на батьківщині та відслідковували його маршрут. Мовляв, не затримували свідомо, оскільки вичікували на найкращий для цього момент.

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