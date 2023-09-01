Коли підіймається і сідає – запаморочення: в якому стані зараз патрульний із Дніпра
1 вересня 2023, 16:53Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Днями Україну сколихнула новина про стрілянину у Дніпрі. Молодий патрульний застрелив водія, який чинив опір правоохоронцям.
Поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, теж отримав травми. Стан його здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
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Патрульний отримав черепно-мозкову травму
Адвокатка поліцейського Юлія Сегеда заявила, що загиблий водій напав на нього та наніс черепно-мозкову травму.
Середньої тяжкості – так його стан оцінюють медики. У нього черепно – мозкова травма. Він ще не в змозі вільно переміщуватись, коли він підіймається і сідає, то у нього – запаморочення,
– сказала вона.
За її словами, патрульний відчуває на собі наслідки серйозної травми.
Поліцейський застрелив чоловіка у Дніпрі: останні новини
- У вівторок 29 серпня у ході конфлікту патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі. Чоловік проявляв непокору та застосовував проти правоохоронців силу. Водій не відреагував на вимогу правоохоронців зупинитися. Патрульні вирушили за автівкою та змогли перехопити порушників на проспекті Івана Мазепи.
- На опублікованому відео видно, що згодом жінка вийшла назовні та спробувала відбити чоловіка у правоохоронців. Відомо, що під час спроби затримання чоловік напав спочатку на поліцейську – він вдарив її в обличчя. Згодом він кинув її колегу-патрульного через себе на асфальт. Після кидка пасажир авто побіг в сторону поліцейської та водійки.
- Поліцейського затримали та відсторонили від виконання обов'язків в той же день. Щодо нього вже відкрили 2 кримінальних провадження – йому висунули підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Максимальний термін покарання за цими статтями – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.