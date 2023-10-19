Патрулювання російських МіГ в Чорному морі: Гуменюк сказала, як це вплине на тривоги в Україні

Російський президент Владімір Путін заявив, що літаки МіГ, які є носіями ракети "Кинджал", відтепер патрулюватимуть у Чорному морі. Водночас такі дії окупантів не матимуть впливу на повітряні тривоги в Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Водночас вона наголосила на небезпеці з боку росіян, яка може лишатися постійною, передає 24 Канал.

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Як змінить тактику Росії патрулювання МіГ у Чорному морі

Гуменюк наголосила, що наразі, окрім "сумбурної жестикуляції біля трибуни та розповіді про страхи", українські військові не спостерігають патрулювання російських літаків МіГ у Чорному морі. Водночас речниця зазначила, що наша держава загартована до будь-яких загроз.

Що стосується МіГ, якщо вони й почнуть опановувати нові пускові рубежі, це критично не змінить тактику. Під час зльоту МіГ сигналами повітряної тривоги вкривається вся Україна і це розуміння того, що можуть бути застосування в будь-який бік,

– сказала вона.

Гуменюк підкреслила, що те, з якого конкретного рубежу літаки окупантів будуть заходити, не так принципово. Вона зазначила, що небезпека є, в російських загарбників є ще певний запас, але українська армія не сидить склавши руки, а бореться.

Скільки триватиме небезпека від росіян

Речниця зазначила, що ворог буде вишукувати тактику, яка призведе його до хоч якоїсь малесенької перемоги. Зокрема, не маючи успіху вздовж лінії фронту, росіяни будуть підбирати різні способи тиску на тилові території нашої держави.

"Тому треба усвідомлювати, що небезпека може бути довготривалою, потужною і масованою, мішаною, з ускладненою траєкторією", – підкреслила Гуменюк.

Наостанок вона закликала громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже під час бойової роботи нашим військовим зручніше і краще працювати, коли всі перебувають в укриттях.

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