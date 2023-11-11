"Відспівував" Путіна, – Яковенко припустив, чому Патрушев говорить про диктатора в минулому часі
Секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев, ймовірно, настільки повірив у пропагандистські вкиди про "смерть" Владіміра Путіна, що під час виступу навіть почав розповідати про президента Росії та його "досягненнях" в минулому часі. Одним словом, вже підготував некролог російському президенту.
Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що промова Патрушева була "приголомшлива".
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"Водночас Путін, який нібито в холодильнику, зустрічався з Касим-Жомартом Токаєвим. Коли Патрушев "відспівував" Путіна, очільник Кремля зустрічався з президентом Казахстану", – зазначив Яковенко.
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"Перегони на лафетах"
Російський опозиційний журналіст сказав, що пам'ятає "перегони на лафетах", коли у Радянському Союзі ховали генсеків одного за іншим. Серед любителів цього дійства говорили, що треба брати абонемент на такі заходи. Навіть випрацювалося тверде правило, що наступним генсеком стане голова похоронної комісії.
Згідно з цими правила, Патрушева твердо призначили новим президентом. Я думаю, що періодичне перебування Путіна в холодильнику допоможе йому пережити Патрушева, який ризикуючи, говорив про очільника Кремля у минулому часі,
– мовив Яковенко.
Насправді того, що всі чекали й сподівалися, на жаль, не відбулося. Але для того, щоб це все ж таки відбулося спершу треба перемогти російську окупаційну армію.
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- Ввечері 22 жовтня почали масово з'являтися повідомлення про "смерть" Путіна. Про це писали російські телеграм-канали, посилаючись на анонімів у "близькому оточенні Путіна". У диктатора нібито сталася зупинка серця.
- Інформацію про "смерть" Путіна також активно поширював російський політолог та відеоблогер Валєрій Соловей у своєму телеграм-каналі "Генерал СВР". Він переконував, що диктатора вже немає в живих.
- В українській розвідці спростовують чутки про ймовірну смерть очільника Кремля. Ворог може робити такі вкиди не лише для української аудиторії, а й з метою перевірки реакції в Росії.