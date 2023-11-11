"Відспівував" Путіна, – Яковенко припустив, чому Патрушев говорить про диктатора в минулому часі

Секретар ради безпеки Росії Ніколай Патрушев, ймовірно, настільки повірив у пропагандистські вкиди про "смерть" Владіміра Путіна, що під час виступу навіть почав розповідати про президента Росії та його "досягненнях" в минулому часі. Одним словом, вже підготував некролог російському президенту.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що промова Патрушева була "приголомшлива".

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"Водночас Путін, який нібито в холодильнику, зустрічався з Касим-Жомартом Токаєвим. Коли Патрушев "відспівував" Путіна, очільник Кремля зустрічався з президентом Казахстану", – зазначив Яковенко.

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"Перегони на лафетах"

Російський опозиційний журналіст сказав, що пам'ятає "перегони на лафетах", коли у Радянському Союзі ховали генсеків одного за іншим. Серед любителів цього дійства говорили, що треба брати абонемент на такі заходи. Навіть випрацювалося тверде правило, що наступним генсеком стане голова похоронної комісії.

"Перегони на лафетах" – смерть вищих радянських державних і партійних діячів.

Згідно з цими правила, Патрушева твердо призначили новим президентом. Я думаю, що періодичне перебування Путіна в холодильнику допоможе йому пережити Патрушева, який ризикуючи, говорив про очільника Кремля у минулому часі,

– мовив Яковенко.

Насправді того, що всі чекали й сподівалися, на жаль, не відбулося. Але для того, щоб це все ж таки відбулося спершу треба перемогти російську окупаційну армію.

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