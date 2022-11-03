У Росії продовжують говорити маячню. Так, секретар Радбезу Микола Патрушев заявив, що в Україні буцімто "англосакси взялися дробити російський етнос".

Про це повідомляють російські ЗМІ. До речі, напередодні Патрушев заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку своєю продукцією.

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Нова маячня від Росії

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що нібито "англосакси за допомогою України хочуть створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу", а їхня мета – його "повне викорінення".

Патрушеву також примарилося, що "росіяни й українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею".

За його словами, нині Україна нібито "перетворилася фактично на основний світовий центр ультраправого екстремізму". А Росія веде боротьбу "з маріонетковим київським режимом, а не простими українцями".

Організувавши державний переворот у Києві у 2014 році та розпочавши прискорену трансформацію України в так звану "Анти-Росію", англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення,

– сказав Патрушев.

Дурниці від Росії

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