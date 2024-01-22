Зникла інформація і видимість: чи пов'язане збиття авіації Росії з паузою в масованих атаках

Новий літак далекого радіолокаційного стеження А50, який замінив знищений, тепер літає не над Азовським морем, а над Ростовською областю та Краснодарським краєм. До того ж від того часу, як був знищений А-50 та підбитий Іл-22 не відбувалося масованих обстрілів України.

В етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, чи означає це те, що тепер росіянам складніше буде бити по більш віддалених і тилових містах.

Важливо На бортах були молоді офіцери й полковник, – Ігнат про екіпаж збитих літаків А-50 та Іл-22

Які проблеми виникли у росіян

Літак А-50 змалював карту розташування українських зенітно-ракетних комплексів й пускових установок. Насамперед Повітряні сили ЗСУ знищили фахівців, які бачили динаміку пересування нашої системи ППО та певні алгоритми її роботи.

Носіїв цієї інформації ми знищили. Тепер противнику її треба знову накопичити. Новий екіпаж тривалий час входитиме в курс справ, ймовірно, кілька тижнів,

– мовив Світан.

Крім цього, у росіян зникли 200 – 250 кілометрів видимості, що дуже важливо. Одна справа проткнути лінію фронту на певну глибину, а інша – рухатися вже 1000 кілометрів у глибині, не знаючи де розташована ППО або ЗРК та алгоритми їх переміщення.

Це означає практично наосліп прокладати маршрути руху повітряних цілей. Саме брак інформації відсунув ухвалення рішення про застосування ракет й "Шахедів",

– зазначив військовий експерт.

На його думку, удар по А-50 та Іл-22 відмінусував як мінімум на пару тижнів готовність російських систем для роботи дальніми ракетами й прокладання маршрутів. Проте росіяни можуть будь-якої миті запустити ракети навмання, не прив'язуючи до розташування ЗРК, але вони чудово розуміють, що більшість ракет буде збита.

Росія не вперше втрачає таке цінне повітряне судно. Ще один літак А-50 підірвали на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі.

З погляду військової логіки противник повинен відновити всю карту розташування наших ЗРК та їх переміщення. Лише після цього можна ухвалювати рішення щодо виконання бойових завдань за допомогою ракет.

"Хоча це військова логіка. У росіян своя логіка, а ще у них проблеми із причинно-наслідковими зв'язками. Але таке вже не лікується, це клініка", – додав Світан.

Знищення літака А-50: коротко