Де перебували ворожі кораблі "Васілій Биков" перед ураженням: ЗМІ показали супутникові знімки

Корабель проєкту 22160 "Васілій Биков", який уразили українською експериментальною зброєю, був пришвартований поблизу Севастопольського морського заводу за кілька днів до атаки. На нових супутникових знімках його вже немає поблизу бухти.

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson у мережі. Спочатку він опублікував супутникові знімки, які датовані 13 жовтня, проте згодом уточнив, що "Васілій Биков" базувався поблизу заводу за кілька днів до атаки – 8 жовтня, передає 24 Канал.

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На опублікованих у мережі знімках видно, що один з кораблів проєкту "Васілій Биков" пришвартований біля Севастопольського морського заводу у Південній бухті. Це місце нетипове для розташування російського флоту, тому особливо привертає увагу.

Інший корабель пришвартований у традиційному місці.



Де були кораблі "Васілій Биков" перед ураженням / Фото MT Anderson

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