Тонкий, але неприхований тролінг Путіна: Клімкін про спецпредставника КНР в Україні

Розмова Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського була важливою та позитивною історією для України. Мовиться про безпосередній особистий контакт, який може піти на користь двом країнам.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він сказав, що Україна та Китай розділяють деякі принципи щодо суверенітету і це є об'єднуючим фактором.

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Тролінг Путіна

Після розмови двох очільників держав, Китай призначив спецпредставника в Україні. Ним став Лі Хуей – колишній посол країни в Росії. Павло Клімкін вважає, що китайці отримали своєрідний карт-бланш на його роботу.

"Це експосол Росії, він 10 років там був. Це тонкий, але неприхований тролінг на адресу Путіна. Тобто людина, яка знає всі нюанси і слабкості російської системи, окремих її представників, клани розуміє. Людина, яка може бути ефективна", – відзначив він.

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"Руській мір" не принесе

Нікому не треба пояснювати, який вплив має російська пропаганда навіть на здорових людей. Утім, не на китайців, упевнений Клімкін. Тому боятися, що Лі Хуей може принести "руській мір" не варто.

В Китаї всі прокитайські. Він не проросійський, я запитав по своїх джерелах. Всі кажуть, що з точки зору позиціонування у нього все нормально. На китайців не діє російська пропаганда. Тим більше на послів такого рангу. Китайці – це інша ментальність. На них своя пропаганда діє,

– резюмував він.

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