Павло Петриченко загинув у бою: коли відбудеться церемонія прощання із захисником
18 квітня 2024, 08:40Читать новость на русском
Джерело:Марина Петриченко
Увечері 15 квітня стало відомо про загибель українського захисника Павла Петриченка. Він віддав своє життя, виконуючи бойове завдання.
Про смерть Героя повідомила його сестра. Відомо, що Павло Петриченко загинув у Донецькій області.
Важливо Громадський активіст і автор петиції про казино: що відомо про загиблого Павла Петриченка
Коли відбудеться церемонія прощання
Марина Петриченко, сестра загиблого захисника, повідомила, що чин похорону відбудеться 19 квітня. Церемонія прощання з Павлом Петриченком проходитиме у Михайлівському соборі.
Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі,
– мовиться у повідомленні Марини Петриченко.
Що відомо про Павла Петриченка
- Павло Петриченко був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Він був аеророзвідником, брав участь у боях під час звільнення Херсонщини, а також давав відсіч ворогу в Донецькій області. До початку повномасштабного вторгнення Павло був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. До лав ЗСУ Павло Петриченко долучився у квітні 2022 року.
- Так, Павло був учасником Євромайдану, засновником ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатор акцій на підтримку Сергія Стерненка. Також Павло працював у фонді Сергія Притули
- Трагічна звістка про смерть Героя 15 квітня сколихнула мережу. Волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та багато інших активістів і журналістів опублікували у мережі щемливі дописи, вшановуючи пам'ять про захисника.
- Загибель Павла Петриченка прокоментував і глава держави Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до українців 16 квітня президент висловив співчуття рідним Героя, а також наголосив, що Україна пам'ятатиме кожного захисника та захисницю.
- Павло Петриченко був досить медійним. Він часто давав інтерв'ю, а також активно вів соцмережі. Павло також є автором петиції щодо обмежень на роботу онлайн-казино, яка була опублікована 29 березня 2024 року. За добу петиція зібрала необхідну кількість голосів. Володимир Зеленський у зверненні від 16 квітня повідомив, що це питання винесуть на розгляд до Ради національної безпеки і оборони.