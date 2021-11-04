Павла Рябікіна призначили главою Мінстратегпрому

Верховна Рада призначила нового першого віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Відтепер цю посаду обійматиме Павло Рябікін.

Відповідне рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у четвер, 4 листопада. Свій голос за кандидатуру очільника митниці віддали 237 народних депутатів.

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Рябікін – глава Мінстратегпрому

Павло Рябікін перед голосування представив народним депутатам програму своєї діяльності на посаді. У пріоритеті нового міністра – співпраця з Верховною Радою, Міністерством оборони та Генштабом.

Наступним пріоритетом для Рябікіна є забезпечення державними замовленнями українських виробників незалежно від форми власності підприємств.

Також Павло Рябікін наголосив на важливості структуризації підприємств Оборонно-промислового комплексу та забезпеченні конкурентоспроможності.

Що відомо про Рябікіна

Павло Рябікін – це український менеджер, політик і дипломат, колишній генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Раніше обіймав посаду посла України у Данії. Окрім цього, був нардепом трьох скликань, а також – заступником міністра транспорту й зв'язку.

Посаду очільника митниці він обійняв восени 2020 року. Водночас вже взимку з'явилася інформація, що він начебто зібрався у відставку.

Згодом запевнив, що нікуди не йде. Своє перебування на посаді він схарактеризував словами: "ось тепер у мене веселощі, безперервні".

Керівником Державної митної служби пропрацював до самого призначення в Мінстратегпром.