Павла Рябікіна призначили главою Мінстратегпрому
Джерело:24 канал
Верховна Рада призначила нового першого віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Відтепер цю посаду обійматиме Павло Рябікін.
Відповідне рішення схвалили під час засідання Верховної Ради у четвер, 4 листопада. Свій голос за кандидатуру очільника митниці віддали 237 народних депутатів.
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Рябікін – глава Мінстратегпрому
Павло Рябікін перед голосування представив народним депутатам програму своєї діяльності на посаді. У пріоритеті нового міністра – співпраця з Верховною Радою, Міністерством оборони та Генштабом.
Наступним пріоритетом для Рябікіна є забезпечення державними замовленнями українських виробників незалежно від форми власності підприємств.
Також Павло Рябікін наголосив на важливості структуризації підприємств Оборонно-промислового комплексу та забезпеченні конкурентоспроможності.Зверніть увагу! Під час засідання 15 вересня Кабінет міністрів перепризначив Павла Рябікіна очільником Державної митної служби. У серпні посадовець переміг в конкурсі на цю посаду.
Що відомо про Рябікіна
- Павло Рябікін – це український менеджер, політик і дипломат, колишній генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- Раніше обіймав посаду посла України у Данії. Окрім цього, був нардепом трьох скликань, а також – заступником міністра транспорту й зв'язку.
- Посаду очільника митниці він обійняв восени 2020 року. Водночас вже взимку з'явилася інформація, що він начебто зібрався у відставку.
- Згодом запевнив, що нікуди не йде. Своє перебування на посаді він схарактеризував словами: "ось тепер у мене веселощі, безперервні".
- Керівником Державної митної служби пропрацював до самого призначення в Мінстратегпром.