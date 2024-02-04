Його мужність вразила Зеленського: у Житомирі попрощалися з 22-річним сержантом Павлом Шевчуком

Війна продовжує забирати в України її найкращих синів та доньок. Цього разу на фронті загинув 22-річний воїн Павло Шевчук.

Раніше в одному з звернень мужність прикордонника відмітив Володимир Зеленський. Однак смерть наздогнала Героя у Донецькій області.

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Загибель Героя

Під час виконання бойового завдання неподалік села Побєда Донецької області 24 січня загинув 22-річний Павло Шевчук. З початком повномасштабного вторгнення підписав контракт з Держприкордонслужбою. Службу проходив у прикордонній комендатурі швидкого реагування – бойовому підрозділі прикордонного загону.

Спочатку Павло виконував бойові завдання на території Харківської та Луганської областей, а у листопаді того року боєць вдруге вибув у ротацію на Авдіївський напрямок. Там з ним стався показовий момент, який відзначив навіть президент.

Павло Шевчук 16 січня 2024 року перебував на вогневій позиції в складі протитанкового розрахунку. Ворог почав обстрілювати позиції з артилерії, а згодом на горизонті з'явився російський танк.

Прикордонник без вагань вибіг з укриття та попрямував на вогневу позицію. Попри безперервний шквальний обстріл військовослужбовець засік танк противника та здійснив пуск ракети з протитанкового комплексу. Ракета влучила чітко в ціль та знищила техніку,

– розповіли у ДПСУ.

Саме мужні дії молодого військового допомогли відбити російський штурм та зберегти позиції. Пізніше Володимир Зеленський згадав подвиг Павла в одному зі своїх звернень.

Дякую всім вам, наші воїни, за влучність та знищення російської техніки. А особливо я відзначу сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка – просто молодці, хлопці, – сказав тоді президент.

За мужність і героїзм, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету сержанта представили до державної нагороди. Поховали захисника у Житомирі. Попрощалися з Героєм у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України.

У Житомирі попрощалися з Павлом Шевчуком / фото ДПСУ

Втрати України у війні