Теж користується авторитетом: Вишебеба порівняв Залужного і Сирського

Військові на фронті сприйняли заміну головнокомандувача ЗСУ менш гостро, ніж решта суспільства. Олександр Сирський наразі теж користується авторитетом серед військослужбовців.

Про це заявив військовий, активіст та поет Павло Вишебаба в інтерв'ю для "Радіо Свобода". За його словами, військові дійсно мали запит на певні зміни.

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Що Вишебаба сказав про Сирського

Зміна головнокомандувача ЗСУ не стала несподіванкою для самих військовослужбовців.

Залужний і Сирський – дуже різні за стилем, у всьому, але реально був запит у військових на якісь зміни. І в нас, в середині війська, не була такою несподіванкою зміна головнокомандувача. Це нормально після таких важких двох років дати людині відпочити,

– пояснив Павло Вишебаба.

За його словами, зміни в керівництві – це показник здорового розуміння, що не можна так довго бути в стресовому стані, в якому перебував головнокомандувач Залужний.

Військовий додав, що у Сирського теж багато успішних операцій, "нестандартні і неочевидні підходи", зокрема операція Сил оборони в Курській області Росії.

До слова, раніше ексначальник ЦРУ Девід Петреус заявив, що операція ЗСУ на Курщині та "нерозслудлива реакція" Путіна дали Україні потрібний час.