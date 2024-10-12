Теж користується авторитетом: Вишебеба порівняв Залужного і Сирського
Джерело:"Радіо Свобода"
Військові на фронті сприйняли заміну головнокомандувача ЗСУ менш гостро, ніж решта суспільства. Олександр Сирський наразі теж користується авторитетом серед військослужбовців.
Про це заявив військовий, активіст та поет Павло Вишебаба в інтерв'ю для "Радіо Свобода". За його словами, військові дійсно мали запит на певні зміни.
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Що Вишебаба сказав про Сирського
Зміна головнокомандувача ЗСУ не стала несподіванкою для самих військовослужбовців.
Залужний і Сирський – дуже різні за стилем, у всьому, але реально був запит у військових на якісь зміни. І в нас, в середині війська, не була такою несподіванкою зміна головнокомандувача. Це нормально після таких важких двох років дати людині відпочити,
– пояснив Павло Вишебаба.
За його словами, зміни в керівництві – це показник здорового розуміння, що не можна так довго бути в стресовому стані, в якому перебував головнокомандувач Залужний.
Військовий додав, що у Сирського теж багато успішних операцій, "нестандартні і неочевидні підходи", зокрема операція Сил оборони в Курській області Росії.
До слова, раніше ексначальник ЦРУ Девід Петреус заявив, що операція ЗСУ на Курщині та "нерозслудлива реакція" Путіна дали Україні потрібний час.