Мешканці Павлограду, Першотравенська і Синельникова третю добу лишається без води. Через борги канал Дніпро – Західний – Донбас відключив водопостачання до цих міст.

Борг перевищує 20 мільйонів. При тому, що користувачі платили за послугу водопостачання.

До теми Розмір платіжки за комуналку за рік зріс на 46%: якою є заборгованість українців

Що відомо про відключення води на Дніпропетровщині