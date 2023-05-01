Вибухи були один за одним, – батьки журналістки 24 Каналу про страшний обстріл Павлограда

Російські терористи цинічно обстріляли ракетами місто Павлоград, що на Дніпропетровщині. Внаслідок цього є багато руйнувань та пошкоджень.

У багатьох місцевих жителів у будинках та квартирах вибило вікна, двері та обсипались стіни і стелі. Мої батьки, на жаль, також відчули на собі наслідки ракетних ударів та розповіли подробиці страшної ночі для павлоградців. Детальніше про це – у матеріалі 24 Каналу.

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Перші гучні вибухи та відблиск

Перші вибухи у Павлограді пролунали близько 10 години вечора 30 квітня. Щонайменше було зафіксовано 5 вибухів. У той момент мої батьки перебували вдома, однак їм довелося ховатися в укриття.

Спочатку було 4 гучних вибухи, а потім 5-й. Після цього у небі з’явився великий відблиск від полум’я. Ми побачили, що недалеко від нашого будинку почалася пожежа. Відразу стало зрозуміло, що це був прильот,

– розповіла мама.

Тривога на Дніпропетровщині тривала дуже довго. Та коли вона закінчилась, мої батьки вийшли з укриття та побачили, що не обійшлось без наслідків прильотів. На кухні та у старій прибудові вилетіли вікна та обсипалась стеля. Скрізь лежали одні уламки від вікон. На щастя, кімнати, в яких сплять батьки, дивом вціліли.

Наслідки прильотів у Павлограді / фото 24 Каналу

Нова серія потужних вибухів

Найстрашніше було попереду, коли у місті знову почала лунати повітряна тривога вночі 1 травня. Тоді сирена була масштабною по всій Україні, а у Павлограді – знову почули нові вибухи. Однак тоді їх було щонайменше 10.

"Вибухи були один за одним. Ми нарахували 10. Це не було схоже на роботу ППО, і, як виявилось, у наш район знову влучили", – повідомила мама.

За її словами, вночі російські терористи знову вдарили у цей же район Павлограда, однак вони влучили у важливі об’єкти та приватні будинки.



Ракета влучила у будинок сусідів / фото 24 Каналу

Ракета влучила у будинок сусідів, який був розташований через наш город. Звідти було видно густий чорний дим. Окрім цього, в інших сусідів також вилетіли вікна та погнуло паркани,

– зазначила мама.



Вибуховою хвилею у деяких кімнатах відкрилися вікна / фото 24 Каналу



У будинку повністю вилетіло вікно / фото 24 Каналу

Залишились без світла

Після цих прильотів у районі зникло світло та був дуже поганий зв'язок. Місцева влада пояснила, що електропостачання зможуть відновити протягом трьох днів, оскільки було влучання у відповідні об’єкти, які потребують ремонту. Та чи з’явиться електрика навіть тоді – невідомо.

"Тепер доведеться декілька днів жити без світла. Наче знову блекаут, але тільки в нашому районі. Але ми вже звикли до цього і тому сподіваємось, що протримаємось. Головне, що ми цілі, а все інше – наживне", – підсумувала мама.

Більшість будівель міста також залишились без вікон / фото 24 Каналу

Атака Павлограда: що відомо

У ніч проти 1 травня ворог атакував ракетами Павлоград. 24 Канал показав на карті, де він розташований.

показав на карті, де він розташований. В ОВА повідомили, що є 34 постраждалих через ракетний удар по Павлоградському району. З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років. У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки – 45 та 55 років – у реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

Відомо також про пошкодження промислового підприємства у Павлограді. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, але її вже приборкали рятувальники.

Окрім цього, руйнування зафіксували у громадах району. Мовиться про майже 40 побитих житлових будинків у Вербківській і два – у Юр'ївській. Крім того, у Межиріцькій – пошкоджень зазнала школа.

Внаслідок обстрілу Павлоградського району Дніпропетровщини пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, 9 закладів освіти, 5 магазинів. 34 людини травмовано, серед них 5 дітей.