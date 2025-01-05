У Павлограді прогримів вибух: яка загроза для міста

У Павлограді вдень 5 січня пролунав вибух. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.

Дивіться також Тривоги досягли Києва і рухаються далі: де зараз загроза ударів

Що відомо про вибух у Павлограді

Тривога у Дніпропетровській області пролунала о 13:06. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

– написали військові.

Згодом монітори написали про вихід балістики у напрямку Павлограду в Дніпропетровщині.

Близько 13:12 у місті чули вибух.

"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Через хвилину моніторингові телеграм-канали зазначили, що ціль припинила своє існування.

Наразі в Дніпропетровській ОВА та міській раді Павлограда не коментували інформацію про наслідки вибуху, який чули у місті.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.