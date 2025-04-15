У Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи
- У Павлограді на Дніпропетровщині пізно ввечері 15 квітня пролунали вибухи.
- Перед цим в Повітряних силах інформували про рух ворожих ударних БпЛА.
Російські окупанти вкотре тероризують Дніпропетровську область. Так, пізно ввечері 15 квітня в Павлограді було чутно вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибухи у Павлограді
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Російські окупаційні війська цього вечора вкотре запустили по регіонах України свої ударні БпЛА. Під прицілом ворога опинилося Дніпропетровська область.
Так, о 22:29 в Повітряних силах повідомили про групи дронів рухом на Дніпро та Кривий Ріг. Вже близько 11 години вечора в Дніпропетровській області було гучно. Зокрема, вибухи пролунали в Павлограді.
У Павлограді чутно звуки вибухів,
– повідомляли журналісти.
Станом на 23:08 в регіоні все ще триває тривога та загроза атаки ворожими безпілотниками. Зокрема, в ПС оновили інформацію про рух дронів в межах Дніпропетровщини. Так, декілька груп перебувають в районі Павлограду. Ще декілька БпЛА рухаються повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградську область.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що цього вечора під приціл ворога потрапило і Запоріжжя. Так, в самому місті та області лунали вибухи.
До слова у ніч проти 15 квітня противник атакував балістичною ракетою "Іскандер"-М/KN-23 та 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Вдень Повітряні сили підтвердили збиття 26 ворожих дронів. Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина та Донеччина.