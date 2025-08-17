24 Канал зібрав деталі. Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Що відомо про вибухи в Павлограді увечері 17 серпня?

Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів.

Вибухи пов'язані з ракетними обстрілами України.

Спершу, о 22:38, оголосили тривогу через загрозу балістики з Курська. Вибухи пролунали в Сумах і Харкові.

О 22:59 Повітряні сили написали, що додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу. І майже одразу пролунали вибухи на Дніпропетровщині.

Швидкісна ціль на Дніпропетровщині, курсом на захід, Павлоград,

– мовилося в дописі ПС.

Сергій Лисак поки не інформував про можливі наслідки атаки.

Також ворог продовжує атаку "Шахедами" – на Одещині було гучно. Таким чином, напередодні зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі Росія масовано б'є по українських містах. Вибухи лунають одне за одним.