У Печерському районі Києва виявили уламки дрона в багатоповерхівці

Російська армія вночі 4 лютого атакувала Київ своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Уже вранці в Печерському районі столиці виявили уламки ворожого безпілотника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. Вночі у місті працювала наша протиповітряна оборона по ворожих цілях у небі.

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Які наслідки ворожої атаки на Київ сьогодні

Віталій Кличко написав, що після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18 поверхової недобудови виявлені уламки дрона.

Руйнувань та постраждалих немає. Пожежі не було,

– зазначив мер.

Пізніше міський голова столиці написав, що в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене 1 вікно. Там також ніхто не постраждав.

Також начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Печерському районі зафіксовано падіння уламків на даху багатоповерхівки. Також пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці.

"На місці працюють всі відповідні служби. Дякую нашим воїнам, розрахункам ППО за успішне знищення ворожих цілей", – написав Ткаченко.

До слова, у Києві під ранок 4 лютого чули вибухи під час дронової атаки ворога. Це сталося через кілька хвилин після того, як у столиці оголосили тривогу через загрозу російських "Шахедів".

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що по ворожих цілях працює ППО. Він також закликав киян та гостей міста залишатися в безпечних місцях.

До цього ППО також працювала й у Київській області, туди також залітали ворожі ударні безпілотники. У Київській ОВА закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.