У Печерському районі Києва уламки ракет впали на житловий будинок

Окупанти атакують Україну. У Києві уламки ракети впали на житловий будинок.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що падіння сталося в Печерському районі. Окрім того, уламки ворожої зброї впали в інших районах міста.

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Що відомо про падіння уламків у Києві

Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку,

– заявив Сергій Попко.

За уточненими даними – уламки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку та на один багатоповерховий будинок.

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Також рештки ракет також впали:

в Голосіївському районі – на відкритій території;

в Оболонському районі – на нежитлову забудову;

у Святошинському – дані уточнюють;

в Подільському районі – пошкоджено газову трубу.

"Оперативні служби слідують на місця. Перебувайте в укриттях", – закликав посадовець.

Мер Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих в одному з будинків у Солом'янському районі столиці.

Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці,

– сказав міський голова Києва.

За його словами, також у деяких районах столиці України тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

У КМВА повідомили також, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

Шевченківському,

Святошинському,

Голосіївському,

Оболонському районах.

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