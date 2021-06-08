В України і Тайваню головним партнером є США, – Печій

Завдяки китайській пропаганді, багато років уряд Тайваню був ізольований від усього світу, його виключили з Організації Об'єднаних Націй. Тоді ж встановили потайне правило – ніхто зі світових лідерів не спілкується з правителями Тайваню без схвалення Пекіна.
Все заради однієї мети – поневолити країну і довести всьому світові її неспроможність. Таку думку у відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій.
Читайте повний випуск відеоблогу Масштабні наслідки безкарності Кремля: як Путін провокує китайські війни
За його словами, саме тому імперські амбіції Росії щодо України і амбіції Китаю щодо Тайваню можна порівнювати і проводити паралелі.
До того ж у Тайваню, як і України, головний партнер – це США,
– наголосив Печій.
Він зауважив, що урок не дуже яскравої реакції Заходу на атаки Росії на Україну, переконує голову Китаю Сі Цзіньпіна в тому, що США можуть і не втручатися в потенційну війну за Тайвань.
США можуть стримати двох агресорів
Тому Європейський Союз і США мають шанс в Україні продемонструвати свою прихильність існуючого міжнародного порядку і тим самим стримати двох агресорів ще до того, як це переросте в нову світову війну.
Журналіст наголосив, що вже незабаром відбудеться тиждень доленосних зустрічей: саміти G7, Організації Північноатлантичного договору, США і ЄС, зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна. Від цих зустрічей дуже багато залежить, не тільки для України, але і для китайської зони впливу.
Зверніть увагу Байден, наслідуючи Трампа, бачить загрозу в Китаї, а не в Росії, – Фейгін
"Статус основного союзника США поза НАТО для України, постачання зброї, більша присутність військ Альянсу на кордонах України та в Чорному морі – це те, що може збити запал не тільки з Москви, але і з Пекіна. І це сильно допоможе США в конфронтації з Китаєм", – додав Печій.
Відносини США і України: що відомо
- Упродовж всієї агресії Росії проти України Сполучені Штати Америки підтримують нашу державу.
- Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна та США вийшли на новий рівень відносин.
- Також український лідер відзначив, що дуже неприємно здивований рішенням Байдена щодо "Північного потоку-2".
- Вчора, 7 червня, стало відомо, що Байден під час телефонної розмови запросив Зеленського в Білий дім.
Повний випуску відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео