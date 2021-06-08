В України і Тайваню головним партнером є США, – Печій

Завдяки китайській пропаганді, багато років уряд Тайваню був ізольований від усього світу, його виключили з Організації Об'єднаних Націй. Тоді ж встановили потайне правило – ніхто зі світових лідерів не спілкується з правителями Тайваню без схвалення Пекіна.

Все заради однієї мети – поневолити країну і довести всьому світові її неспроможність. Таку думку у відеоблозі "Теории заговора" висловив Олексій Печій.

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За його словами, саме тому імперські амбіції Росії щодо України і амбіції Китаю щодо Тайваню можна порівнювати і проводити паралелі.

До того ж у Тайваню, як і України, головний партнер – це США,

– наголосив Печій.

Він зауважив, що урок не дуже яскравої реакції Заходу на атаки Росії на Україну, переконує голову Китаю Сі Цзіньпіна в тому, що США можуть і не втручатися в потенційну війну за Тайвань.

США можуть стримати двох агресорів

Тому Європейський Союз і США мають шанс в Україні продемонструвати свою прихильність існуючого міжнародного порядку і тим самим стримати двох агресорів ще до того, як це переросте в нову світову війну.

Журналіст наголосив, що вже незабаром відбудеться тиждень доленосних зустрічей: саміти G7, Організації Північноатлантичного договору, США і ЄС, зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна. Від цих зустрічей дуже багато залежить, не тільки для України, але і для китайської зони впливу.

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"Статус основного союзника США поза НАТО для України, постачання зброї, більша присутність військ Альянсу на кордонах України та в Чорному морі – це те, що може збити запал не тільки з Москви, але і з Пекіна. І це сильно допоможе США в конфронтації з Китаєм", – додав Печій.

Відносини США і України: що відомо

Упродовж всієї агресії Росії проти України Сполучені Штати Америки підтримують нашу державу.

Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна та США вийшли на новий рівень відносин.

Також український лідер відзначив, що дуже неприємно здивований рішенням Байдена щодо "Північного потоку-2".

Вчора, 7 червня, стало відомо, що Байден під час телефонної розмови запросив Зеленського в Білий дім.

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