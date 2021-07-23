Це тільки початок дуже гучної історії, – Печій про угоду Байдена і Меркель

Німецька канцлерка Ангела Меркель та американський президент Джо Байден оприлюднили текст угоди щодо "Північного потоку-2". Крім України, невдоволення цим документом висловлюють як і в Євросоюзі, так і в самих США.

І, здається, це тільки початок. Таку думку висловив у відеоблозі "Теории заговора" на 24 каналі Олексій Печій.

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"Угода – це тільки старт дуже гучної історії. Вийде з неї Україна переможцем чи переможеною – тепер залежить тільки від самої України", – наголосив Печій.

За його словами, в угоді, як і очікувалося, є низка півзаходів, які для України означають зовсім не гарантії безпеки, а нездійсненні обіцянки.

"Крім закликів до Вашингтону, українська дипломатія сама повинна штурмувати зараз Євросоюз і Німеччину", – наголосив журналіст. Він відзначив, що перші кроки вже зробили – Україна ініціювала офіційні консультації з ЄС і Німеччиною.

Показова розмова Меркель із Путіним

Показовим є те, що одразу після оприлюднення тексту угоди, відбулася телефонна розмова між Меркель і Путіним. Під час неї останній заявив, що задоволений результатом.

"Ще б пак… І після такого дзвінка всі гарантії Україні виглядають як обіцянку, якому не обов'язково збуватися", – додав Печій.

Після укладання угоди з Джо Байденом Меркель зателефонувала очільнику Кремля. Відомо, що вони обговорили питання у сфері енергетики.

Відеоблог "Теории заговора": дивіться відео



Коротко про угоду Меркель – Байдена