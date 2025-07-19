Пекельна ніч для Павлограда: ворог завдав наймасованішого удару по місту, є руйнування
- Російські війська здійснили наймасштабнішу атаку на Павлоград від початку повномасштабного вторгнення, завдавши значних руйнувань цивільній інфраструктурі.
- Пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства та п'ятиповерхівка, виникли пожежі.
Російські війська завдали по Павлограду наймасштабнішого удару від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
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Що відомо про атаку на Павлоград?
Лисак зазначив, що росіяни у ніч на 19 липня здійснили наймасованішу атаку на Павлоград від початку повномасштабного вторгнення.
Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками. Понівечені пожежна частина, промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Виникли займання,
– йдеться у повідомленні.
Наразі інформація щодо наслідків ворожої атаки по Павлограду уточнюється.
Нагадаємо, що російські війська у ніч на 19 липня також завдали чергового масштабного удару по Одесі. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа з 6 по 9 поверхи в одному з житлових будинків, полум'я вдалося ліквідувати. На жаль, є інформація, що 1 жінка загинула.