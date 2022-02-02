Пекін спостерігає за подіями в Україні як за репетицією вторгнення в Тайвань, – Піонтковський

Поразка України на тлі агресії Росії буде вирішальним програшем Заходу. Тому світ активно спостерігає за подіями довкола нашої держави.

Це зокрема дійшло і до Сполучених Штатів Америки. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Світ спостерігає за ситуацією довкола України

За його словами, за ситуацією в нашій державі та довкола неї дуже активно дивиться Китай.

Пекін спостерігає за подіями довкола Україні як за репетицією свого майбутнього вторгнення в Тайвань,

– наголосив Піонтковський.

Він зауважив, що на тлі цього до політиків США, зокрема американського президента Джо Байдена, дійшло, що ситуація в Україні – питання долі самих США. "У Вашингтоні зрозуміли, наскільки високі ставки", – сказав Піонтковський.

Повна трансляція Романа Цимбалюка із Піонтковським: дивіться відео

Головне про відносини Китаю та Тайваню

За інформацією іноземних ЗМІ, агресія Росії проти України може надихнути Китай здійснити наступ на Тайвань.

Китайська влада вважає острів своєю територією і має намір захопити її військовою силою.

КНР наростила свою присутність поблизу регіону у 2021 році.

У січні 2022 року Тайвань заявив, що Китай порушив повітряний простір Китаю.

Зауважимо, що Японія та США створили спільний військовий план на випадок війни на Тайвані.

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