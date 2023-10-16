Спецпредставниця США з відбудови України вперше приїхала з візитом у Київ
Джерело:Бріджит Брінк
Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер 16 жовтня прибула з офіційним візитом у Київ. Це перша поїздка Пріцкер з моменту обіймання нової посади.
Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона зустріла Пріцкер з потягу на залізничному Вокзалі у Києві, передає 24 Канал.
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Пріцкер прибула в Україну
Пенні Пріцкер вперше прибула у Київ з офіційним у Київ, як спецпредставниця США з питань економічного відновлення України. Бріджит Брінк опублікувала у мережі фото з Пріцкер, наголосивши, що вона щаслива бачити свою співвітчизницю в Києві.
Я рада вітати Пенні Пріцкер у Києві,
– мовиться у дописі Брінк.
Бріджит Брінк привітала Пенні Пріцкер у Києві / Фото з акаунту Бріджит Брінк у соцмережі Х
Наразі достеменно невідомо з ким саме планує зустрітися спецпредставниця США та скільки днів вона пробуде у Києві. До цього Пенні Пріцкер вже проводила зустріч з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту у Нью-Йорк 20 вересня.
Пенні Пріцкер стала спецпредставницею США з відбудови України
- Президент США Джо Байден 14 вересня призначив Пенні Пріцкер на посаду спеціальної представниці Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України. Таким чином США вже намагаються показати, що допомагатимуть нашій державі у післявоєнній відбудові.
- Основною роботою Пріцкер є узгодження потреб України й заохочення міжнародних партнерів до посилення їхньої підтримки нашої держави. Крім того, Пріцкер також співпрацюватиме з Кабінетом Міністрів щодо реформ, які мають бути втілені.
- Цікавим є те, що предки Пріцкер походили з України. Зокрема, вони емігрували до Сполучених Штатів ще у 19 сторіччі.