Пентагон нарахував понад 1900 ракетних пусків росіян по території України за час війни

Росіяни вирішили нищити мирні українські міста своїми ракетами. Кількість випущених по Україні ракет ворога наближається до 2 тисяч.

Пентагон озвучив нові дані щодо війни Росії проти України. Як повідомляють американці, ворог не має значних успіхів, але припиняти бойових дій не збирається.

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Ракетні обстріли та підготовка БТГ до війни з Україною

Як повідомили у Пентагоні, з початку війни росіяни здійснили понад 1900 пусків ракет по Україні. Що стосується авіаційних бомбардувань, то зараз вони зосереджені на Маріуполі та території Донбасу. Також у Пентагоні повідомили, що вильоти бомбардувальників та пуск росіяни здійснюють зі своєї території.

Що стосується наземних сил ворога, то зараз в Україні діють 92 батальйонних тактичних груп. Також ворог розраховує на 20 БТГ, які перебувають поза межами України. У Пентагоні зазначають, що у росіян є великі проблеми зі злагодженістю та бойовим духом.

Протистояння ворогу 28 квітня

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