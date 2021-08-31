Пентагон, NASA та Світовий банк: чим займеться Зеленський у перший день свого візиту в США

Напередодні, 30 серпня, Володимир Зеленський вилетів з офіційним візитом до США. У Вашингтоні президент України не лише зустрінеться з Джо Байденом, але й відвідає низку заходів.

Як розповів речник президента Сергій Никифоров, програма у Володимира Зеленського доволі насичена.

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Чим займеться Зеленський у перший день візиту

31 серпня президент разом з українською делегацією завітає в:

американське міністерство енергетики,

Пентагон,

Державний департамент США,

Світовий банк,

NASA.

Також Володимир Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді Оленою Зеленською представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

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Також відомо, що крім зустрічі з главою Білого дому, Зеленський завітає до Вашингтона, Чикаго та Сан-Франциско. У Чикаго президент зустрінеться з українською діаспорою. Також глава держави візьме участь у важливих заходах у Каліфорнії.

Про що говоритимуть Байден та Зеленський

Перший блок: проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря.

проблеми безпеки: мовиться про різні види російської агресії проти України. Це не лише – питання Донбасу, а й Чорного моря. Другий блок: енергетична безпека.

енергетична безпека. Третій блок: програма реформ. Акцент на антикорупційних реформах та реформах правосуддя. Проте обговорять і інші реформи інституцій.

Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена мала відбутися 31 серпня, але її перенесли на 1 вересня. В Офісі Президента запевнили, що формат перемовин залишився той самий – у розширеному складі делегацій та президентів віч-на-віч.