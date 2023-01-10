Пентагон не підтверджує заяви росіян про "знищення" українських казарм у Краматорську

У Пентагоні відреагували на заяви Росії про "помсту" Україні за удар по ПТУ з мобілізованими в Макіївці. У Кремлі заявили, що нібито здійснили "акт відплати" й вдарили по ЗСУ в Краматорську.

У Пентагоні ані підтверджують, ані спростовують заяви міноборони Росії про нібито знищення пункту дислокації ЗСУ в Краматорську. Там закликають з недовірою сприймати такі повідомлення з Кремля.

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У Пентагоні кажуть, що часто заяви росіян – це перебільшення

Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного підтвердження повідомлень Москви про удар по українській армії у Краматорську, високопосадовець Пентагону зазначив, що часто відповідні повідомлення не підтверджуються.

Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними,

– сказав високопосадовець Пентагону.

Що відомо про фейкову "помсту" Росії