Пентагон не підтверджує дані про нібито знищення західної техніки в Україні
Джерело:Пентагон
Міноборони США не підтверджує інформацію, які поширють російські пропагандисти, про нібито знищення західної техніки в Україні. Зауважимо, що ворог заявляв про буцімто 16 одиниць.
Наразі Пентагон не має підтверджень щодо знищення 16 одиниць західної техніки в Україні. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
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США не підтверджують дані про нібито знищення техніки
Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці зображення,
– наголосила Сінгх.
Також представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за ситуацією. Зауважила, що при виділенні військової допомоги Україні США передбачають можливі втрати техніки. Сінгх додала, що не знає, чи завжди буде заміщення у співвідношенні один до одного.
Але, як ви бачите, оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію,
– підкреслила заступниця речника Пентагону.
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Що саме ввійшло до нового пакету військової допомоги
Зауважимо, що новий пакет військової допомоги Україні у США оголосили 13 червня. За даними Пентагоні, до нього ввійдуть:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протиброньові системи Javelin;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;
- запчастини та інше польове обладнання.