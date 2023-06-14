Пентагон не підтверджує дані про нібито знищення західної техніки в Україні

Міноборони США не підтверджує інформацію, які поширють російські пропагандисти, про нібито знищення західної техніки в Україні. Зауважимо, що ворог заявляв про буцімто 16 одиниць.

Наразі Пентагон не має підтверджень щодо знищення 16 одиниць західної техніки в Україні. Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

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США не підтверджують дані про нібито знищення техніки

Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці зображення,

– наголосила Сінгх.

Також представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за ситуацією. Зауважила, що при виділенні військової допомоги Україні США передбачають можливі втрати техніки. Сінгх додала, що не знає, чи завжди буде заміщення у співвідношенні один до одного.

Але, як ви бачите, оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію,

– підкреслила заступниця речника Пентагону.

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Що саме ввійшло до нового пакету військової допомоги

Зауважимо, що новий пакет військової допомоги Україні у США оголосили 13 червня. За даними Пентагоні, до нього ввійдуть: