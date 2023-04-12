Пентагон різко скоротив кількість людей, які мають доступ до секретної інформації, – CBS

У Пентагоні після "зливу" документів щодо війни в Україні вирішили зменшити коло осіб, які мають доступ до секретної інформації. Раніше таких було близько тисячі.

Скільки людей наразі мають доступ до секретної інформації – не вказують. Також журналісти пишуть, що ймовірно, розслідування буде проведено швидше, ніж очікувалось, бо певний "слід" шпигуна уже знайшли.

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Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей,

– йдеться в повідомленні.

Яку закономірність побачили у "злитих" документах

У ЗМІ детально ознайомилися з документами, які потрапили у соцмережі, та помітили серед них кольорові роздруківки з текстами, графіками та картами. Підозрюють, що вони були сфотографовані та "злиті" в соцмережі.

"Не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів", – цитує видання слова одного з чиновників.

Ті пристрої, яким це дозволено, спершу проходять відповідну реєстрацію та отримують унікальний ID. Тобто, розслідувачам легше буде ідентифікувати джерело витоку.



"Злиті" документи Пентагону / Фото CNN

До теми Перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку, – Пентагон про "злиті" документи

Зверніть увагу! За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, інформація про витік "секретних даних" – це спроба росіян зірвати український контрнаступ. Крім того, представники української розвідки наголосили, що "злиті документи" – чергова ІПСО.

І головне – це аж ніяк не вплине на весняний контрнаступ України.

Коротко про "витік" даних