У Пентагоні готові навчати українських пілотів на F-16 на території США

Пентагон готовий брати участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники не зможуть підготувати потрібну кількість льотчиків.

Навчання може початись у континентальній частині США, у разі потреби. Кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначатиме Україна.

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Ми готові підтримати навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнуто потенціалу,

– сказав Райдер.

Він додав, що наразі Пентагон не може надати жодної конкретної інформації щодо баз, на яких може відбуватися навчання.

"Безумовно, якщо буде прийнято таке рішення, і ми будемо рухатися вперед, ми обов’язково надамо вам оновлену інформацію про це", – запевнив речник Міноборони США.

Навчання українських пілотів на F-16: головне

Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16: 8 українських пілотів вже прибули на данську військову авіабазу у Скрідструпі.

Крім того, Греція також візьме участь у тренуванні українських пілотів на F-16.

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Зверніть увагу! У Повітряних силах кажуть, що для того, аби замінити старий авіаційний Україні необхідно 128 винищувачів. Саме стільки літаків прописано у візії Повітряних сил, складеній ще до повномасштабного вторгнення та скорегованій під час війни.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16. Ще 19 винищувачів F-16 українській армії поставить Данія.