Пентагон розслідує "злив" щодо контрнаступу: є причина
Днями в мережі з'явилися нібито секретні матеріали про підготовку контрнаступу ЗСУ. Деякі факти вказують, що це фейк, натомість Пентагон почав власне розслідування.
Всі оприлюднені документи потрібно ретельно перевіряти, адже, з одного боку, в них є явно змінені дані, а з іншого – Пентагон вказує на їхню часткову автентичність. Про це 24 Каналу розповів громадський політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.
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Загальновідомий факт, що Україна готується до контрнаступу навесні. Військова допомога Заходу збільшується та пришвидшується, ЗСУ отримують все більше техніки та зброї.
Певно, це важливий момент, в який потрібно було "злити" ці документи, не розуміючи як працює демократичне суспільство, спробувати щось змінити в тому, що вже відбувається. Це те саме, що коли на вас падає метеорит, вийти і сказати: "я не тут, я в іншому місці",
– додав мовець.
Розслідування Пентагона
Щонайперше всі документи, які з’явилися у вільному доступі, потрібно перевіряти, наголосив Рашкін. Уже зараз очевидно, що певні дані там змінені. А враховуючи те, що вони змінені на користь Росії, то можна зрозуміти, хто до цього доклав своєї руки.
Але з іншого боку, певно, вони базуються на якомусь реальному документі, який хтось, можливо, встиг сфотографувати і це дуже підозріло та небезпечно з точки зору Пентагону і відомств, які повинні слідкувати за цим,
– наголосив громадський діяч.
Тому Пентагон, за його словами, і проводить розслідування, аби з’ясувати, як взагалі будь-яка інформація могла потрапити в руки когось, хто її отримати не мав.
Рашкін припустив, чому Пентагон розслідує "злив" про контрнаступ ЗСУ: дивитись відео
Росія сприймає тільки неправду
Рашкін припустив, що це можуть бути абсолютно фейкові звіти, але вірогідність цього, на його думку, невелика, адже Пентагон визнав, що це хоч і змінені, але частково автентичні документи.
Росіяни навіть це мали розфарбувати у свій колір, адже там написано, що росіян загинуло в 10 разів менше, ніж насправді. Певно, така країна, що потрібно будь-яку інформацію коригувати, аби це стало брехнею, бо інакше вони це не сприймають,
– резюмував Рашкін.
Реакція України на так званий "злив" секретних документів
- 7 квітня в мережі з'явилися так звані засекречені військові документи, які нібито вміщували плани США та НАТО з розбудови української армії перед весняним контрнаступом.
- В українській розвідці наголосити, що ворог такими способами намагається дестабілізувати ситуацію всередині України та серед членів НАТО. Так противник робить спроби зменшити або зірвати військову допомогу нашій державі.
- Радник глави Офіса Президента України Михайло Подоляк зауважив, що дані з так званого звіту мають багато неправдивої інформації. Цифри змінені, аби вчергове психологічно тиснути на українське населення та посіяти сумніви й взаємні підозри.