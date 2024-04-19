Пентагон готується виділити нову допомогу Україні, щойно Конгрес схвалить законопроєкт

Пентагон планує виділити нову допомогу для України, щойно Конгрес США схвалить законопроєкт. Це може трапитися найближчим часом.

Про плани Пентагону повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш з посиланням на речника відомства.

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Що відомо про законопроєкт щодо допомоги України

Документ передбачає надання Україні 60,84 мільярда доларів. Фінансування надається на такі цілі:

Підтримка поточних військових операцій США у регіоні;

Ініціатива щодо сприяння безпеці України;

Заміна предметів оборонного призначення, які були надані Україні;

Відшкодування витрат Міністерства оборони на оборонні послуги та навчання, надані Україні;

Програма іноземного військового фінансування;

Економічна підтримка України;

Допомога біженцям та переселенцям;

Міжнародний контроль над наркотиками та правоохоронна діяльність, а також розробка та виробництво ізотопів.

Законопроєкт також включає положення, які розширюють повноваження президента США щодо передачі оборонної продукції та послуг Міністерства оборони іноземним державам або міжнародним організаціям, та зобов'язують главу держави передати Україні армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності й укласти угоду з Україною про відшкодування США економічної допомоги.

А ще – вимагати, щоб певні кошти, що надаються Україні, були компенсовані іншими донорами й встановити різні вимоги з нагляду та звітності щодо допомоги, яка надається Україні.

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Палата представників Конгресу США голосуватиме за пакет допомоги Україні ввечері 20 квітня.