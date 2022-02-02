Пентагон заявив, що російські війська продовжують прибувати до кордонів України

У міністерстві оборони США заявили, що Росія не починала зменшувати чисельність своїх військ біля кордонів України. Навіть більше, додаткові підрозділи російської армії продовжують прибувати.

Про ситуацію зі скупченням військ біля українських кордонів розповів речник Пентагону Джон Кірбі на своєму брифінгу. Він озвучив останні дані, якими володіють США.

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100 тисяч військових і не менше

Джон Кірбі нагадав, що за даними Сполучених Штатів, Росія скупчила біля рубежу військовий контингент чисельністю понад 100 тисяч осіб. Пентагон наразі не змінював своєї оцінки.

При цьому додаткові підрозділи Росії продовжують прибувати до українського кордону, зокрема за останні дні,

– заявив речник Пентагону.

Водночас він наголосив, що наразі не мовиться про неминуче вторгнення Росії в Україну. Мовляв, російське керівництво досі не схвалило остаточного рішення в цьому питанні.

Російські війська біля кордонів України

Скупчення російських військ біля своїх кордонів Україна спостерігає ще з осені 2021 року. Ця ситуація занепокоїла всю світову спільноту.

Через російські війська навіть виникли серйозні суперечності між владою України та США. За даними американських ЗМІ, Володимир Зеленський роздратовий через те, що буцім Штати нагнітають зайву паніку через можливе вторгнення Росії.

Натомість в адміністрації Байдена здивовані такою позицією. Там бояться, що адміністрація українського президента може недооцінювати загрози.

Натомість джерела українських ЗМІ кажуть, що в ОПУ чудово розуміють загрозу, але не хочуть сіяти паніку. Мовляв, якщо люди масово продаватимуть гривню й виїжджатимуть з країни, то для загострення ситуації й не потрібно буде вторгнення.

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