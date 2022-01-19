У Пентагоні кажуть про готовність надати Україні додаткову підтримку в сфері безпеки

Міністерство оборони США детально стежить за ситуацією поблизу кордонів України. Там готові надати ЗСУ додаткову підтримку для посилення оборонних можливостей.

Про це під час брифінгу 18 січня повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. За його словами, Сполучені Штати "продовжать шукати способи допомогти Україні захистити себе".

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Ми продовжуватимемо відстежувати ситуацію (поблизу кордонів України – 24 канал), і якщо нам буде потрібно схвалити рішення з метою посилення захисту, ми це зробимо,

– сказав речник оборонного відомства.

Прессекретар Пентагону також зазначив, що вони й надалі спостерігають численну присутність російських військ навколо східного й північно-східного українського кордону.

"Це викликає стурбованість, бо вказує на небажання росіян йти на деескалацію", – додав Джон Кірбі.

Війська Росії біля України: що відомо

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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