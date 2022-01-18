У Пентагоні кажуть, що не збираються нарощувати військову присутність в Україні
18 січня 2022 , 22:22Читать новость на русском
Джерело:Department of Defense
У США заявили, що не планують нарощувати військову присутність в Україні. Водночас там залишаться службовці Національної гвардії штату Флорида.
У межах ротації інструктори займаються тренуванням і консультаціями місцевих сил в Україні. За словами представника Пентагону Джона Кірбі, характер їхньої місії змінювати не планують.
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Наразі немає планів розміщувати додаткових військових у рамках ротації в Україні. Ми продовжимо шукати способи допомогти Україні захищати себе, що передбачає додаткову допомогу у сфері безпеки,
– заявив Кірбі.
Держсекретар США їде в Україну
- Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 19 січня, здійснить візит в Україну. Запросив американського політика глава МЗС України Дмитро Кулеба.
- Кулеба та Блінкен продовжать тісну координацію дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.
- Зокрема, політики обговорять заходи практичної підтримки України з боку США, а також – активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
- Окрім того, темою розмови стане широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у низці сфер.
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