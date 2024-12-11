У Пентагоні підтвердили, що Росія може вдарити "Орешником" найближчим часом
11 грудня 2024, 22:21Читать новость на русском
Увечері 11 грудня в Пентагоні підтвердили інформацію щодо можливого нового удару ракетою "Орешник" по Україні. Та ані дату, ані місце удару не називають.
Таким чином у США офіційно підтвердили інформацію, яку до того анонімно повідомив західним журналістам один із чиновників. 24 Канал з посиланням на брифінг Сабріни Сінгх розкаже деталі
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Що кажуть у Пентагоні про можливий удар "Орешником"
Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник". Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати,
– сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.