У Пентагоні підтвердили, що Росія може вдарити "Орешником" найближчим часом

Увечері 11 грудня в Пентагоні підтвердили інформацію щодо можливого нового удару ракетою "Орешник" по Україні. Та ані дату, ані місце удару не називають.

Таким чином у США офіційно підтвердили інформацію, яку до того анонімно повідомив західним журналістам один із чиновників. 24 Канал з посиланням на брифінг Сабріни Сінгх розкаже деталі

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Що кажуть у Пентагоні про можливий удар "Орешником"

Путін публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник". Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати,

– сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.