У Пентагоні розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна

Пет Райдер розповів, що Bradley допоможуть Україні як в наступальних, так і в оборонних операціях. Це дасть нашій державі перевагу на полі бою.

Відповідну інформацію головний представник Пентагону озвучив на брифінгу від 5 січня, інформує 24 Канал. Він зазначив, що Bradley допоможуть Україні транспортувати піхоту в місце бою.

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Що відомо про Bradley, які нададуть Україні

Видання The WarZone написало, що, за словами Пета Райдера, Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS.

Цю модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США розробили на основі досвіду, який отримали під час війни в Іраку 1991 року. В Штатах її називали операція "Буря в пустелі".

Відомо, що на модифікованій Bradley встановлено:

бойову інформаційно-керуючу систему FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below). Вона дає можливість обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої;

(Force XXI Battle Command Brigade and Below). Вона дає можливість обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої; лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) з дальністю дії в 10 кілометрів від компанії Fire Control Systems;

(Eye-Safe Laser Rangefinder) з дальністю дії в 10 кілометрів від компанії Fire Control Systems; тактичну навігаційну систему TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS;

(Tactical Navigation System) із приймачем GPS; цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems).

Окрім того, ця бойова машина піхоти має тепловізор. Ба більше, в комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні: замість індивідуальних крісел там дві лави на три сидіння кожна. Згідно з досвідом, це дозволяє десанту швидше залишати бойову машину.

Важливо, що ця бойова машина піхоти має 8-циліндровий дизельний двигун потужністю 600 кінських сил, максимальну швидкість – 38 миль (орієнтовно 60 кілометрів) за годину, дальність польоту – 250 миль.

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