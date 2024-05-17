У Пентагоні заявили, що Україна може використовувати зброю від США лише в межах своєї території

В Пентагоні вважають, що зброю, яку Сполучені Штати Америки надають Україні, слід використовувати лише в межах української території.

Отже, Пентагон не змінив своєї позиції стосовно застосування Україною зброї, наданої в рамках військової допомоги. Про це на брифінгу заявила речниця американського оборонного відомства Сабріна Сінгх.

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Позиція не змінилась

Рішення Пентагону залишилося незмінним й після початку наступу росіян на Харківщині.

Так, ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що те обладнання, ті можливості, які ми надаємо Україні, які інші країни надають Україні, мають бути використані для того, щоб повернути українську суверенну територію,

– сказала Сабріна Сінгх.

Вона додала, що глава Пентагону Ллойд Остін у своїх розмовах з українським міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює, як найкраще використати надані засоби.

І ми вважаємо, що це (має бути, – 24 Канал) в межах української території,

– пояснила речниця Пентагону.

Цікаво, що заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що політика офіційного Вашингтона не змінювалася. За його словами, вона відповідає формулюванням, оприлюдненим у Києві держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Тут точно немає змін у політиці. Наша політика не змінилася, і держсекретар чітко це сказав,

– наголосив Ведант Пател.

Що казав Блінкен

Днями в Києві з офіційним візитом перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час пресконференції з очільником МЗС Кулебою журналісти спитали в американського посадовця про його позицію щодо ударів по території Росії.

Блінкен не став відповідати прямо, чи дозволяють США бити по території країни-агресорки саме американською зброєю. Водночас він зазначив, що Вашингтон загалом не проти ударів по Росії. Держсекретар США також акцентував, що США не можуть заохочувати до ударів за межами української території. Але останнє рішення ухвалює Україна. Саме вона вирішує, як вести війну для захисту свого суверенітету.