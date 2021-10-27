Адже 2 роки тому поліція справді розслідувала кримінальне провадження, передбачене 122-ю та 125- статтями кримінального кодексу Україну. Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Чиж.

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Хлопець вчинив злочин, перебувавши під умовним терміном

За його словами, відповідне кримінальне провадження направили до суду з обвинувальним актом. Суд виніс рішення – наразі підозрювана особа в харківській ДТП перебуває під умовним терміном.

Тобто хлопець, перебувавши під іспитовим строком, вчинив новий злочин. Цю ситуацію довели. В матеріалах провадження, яке розслідує слідче управління, є рішення суду,

– наголосив Чиж.

Слідчі на розгляд до суду нададуть відповідні документи і клопотатимемо перед судом, зважаючи на те, що він (хлопець – 24 канал) був під іспитовим строком, продовжував свою злочинну діяльність і вчинив ДТП, яка має наслідки. Сергій Чиж Заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого управління

Нагадаємо, що вже завтра водію Infiniti обиратимуть запобіжний захід. Поліція і прокуратура зацікавлені в тому, щоб слідство відбулось швидко і якісно.

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