Перед переговорами США з Росією пройде засідання комісії НАТО – Україна
10 січня 2022 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:сайт НАТО
Єнс Столтенберг у рамках засідання комісії НАТО – Україна проведе перемовини з Ольгою Стефанішиною. Опісля політики проведуть спільну конференцію.
Генсекретар НАТО та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції поспілкуються 10 січня.
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Засідання комісії відбудеться перед низкою зустрічей:
- переговори США і Росії щодо України у Женеві 10 січня;
- зустріч Рада Росія – Північноатлантичний Альянс 12 січня;
- засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.
Перемовини США та Росії: що відомо
- Сполучені Штати та Росія проведуть перемовини через "гарантії безпеки", які висунули в Кремлі.
- У перемовинах не братимуть участі Джо Байден і Путін. Делегацію Кремля очолює Рябков. Від США керує Держдеп і беруть участь представники Пентагону та Ради нацбезпеки.
- Перемовини відбудуться трьома дипломатичними каналами. Спершу – прямі переговори представників країн. 12 січня – засідання Ради НАТО – Росія. Після цього – формат Росія – ОБСЄ.