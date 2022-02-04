Перед поїздкою до Москви канцлер Німеччини Шольц відвідає Київ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідає Москву та зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак днем раніше політик приїде до Києва.

Так, Шольц відвідає Україну 14 лютого. Про це повідомили у Відомстві з друку та інформації федерального уряду.

До теми Шольц їде до Москви та каже, що нормандський формат "вдалося оживити"

Шольц зустрінеться з Путіним

Канцлер Німеччини 2 лютого заявив, що поїде в Москву з офіційним візитом. Він планує зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Говоритимуть, зокрема, про скупчення військ Росії поблизу кордонів України. Шольц хоче пояснити, що напад на територіальну цілісність України матиме дуже високу ціну.

Перед цим канцлер має ще поїздку до США.

Чи допомагає Німеччина Україні

До теми – Україна чи Росія: кого обере Німеччина:

Канцлер вважає, що новий уряд країни зміг реанімувати нормандський формат. Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" відбулась 26 січня в Парижі, наступна має пройти в Берліні 10 лютого.