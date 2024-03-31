Перед ракетною атакою окупанти вдарили по Україні "Шахедами": скільки вдалося збити

Росіяни продовжують масовано атакувати Україну, наражаючи на небезпеку цивільних. Українська протиповітряна оборона активно працює, збиваючи ворожі дрони та ракети.

Ранок 31 березня запам'ятається масованою атакою критих ракет по Заходу України. Водночас важливо, що наприкінці доби суботи, 30 березня, ворог випустив по нашій державі 11 безпілотників типу "Шахед".

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Робота ППО під час атаки "Шахедів"

Як зазначають в Генеральному штабі ЗСУ, вночі вдалось ліквідувати 9 з 11 безпілотних літальних апаратів, що російські загарбники випустили по нашій державі.

Російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 11 безпілотників типу Shahed. Сили та засобами протиповітряної оборони знищили 9 БпЛА,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, в командуванні Сил оборони згадали, що на ранок 31 березня ворог залучив для ударів крилаті ракети різних типів. Згодом в Повітряних силах уточнили, що вдалося збити 9 з 14 ракет Х-101/Х-555.

Загарбники випускали крилаті цілі з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а саме – зі Саратовської області. Водночас "Шахеди" летіли з Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

Застосували російські бійці 31 березня і балістичну ракету "Іскандер-М", яку випустили з Криму, а також керовану авіаційну ракету Х-59, запустивши її з тимчасово окупованої Запорізької області.

У Силах оборони Півдня зазначали, що ліквідували 8 дронів росіян. А в Хмельницькій ОВА відзвітували про знешкодження 1 безпілотника типу Shahed, додаючи, що станом на 08:10 встановлюють місце падіння уламків БпЛА.

Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Робота протиповітряної оборони тривала близько 2 годин. Падіння уламків збитого дрона спричинили пожежу на одному з енергооб'єктів, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано,

– написали в Силах оборони Півдня.

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Водночас слід наголосити, що крилаті ракети Х-101/Х-555 загарбників під ранок 31 березня летіли у бік саме західних регіонів нашої держави. Вибухи чули жителі Тернопільської та Львівської областей. Польща вкотре активізувала авіацію, аби протистояти потенційній загрозі.