Перед виборами в Бундестаг: Німеччина повідомила про посилення кібератак з Росії
Джерело:Frankfurter Rundschau
Останнім часом у Німеччині часто фіксують кібератаки на німецьких політиків, які здійснюють з території Росії. Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити їх, а уряд висловив занепокоєння, що це може вплинути на вибори в Бундестаг.
У Німеччині розглядають такі дії як загрозу безпеці країні та процесу демократичного волевиявлення під час виборів 26 вересня.
Читайте також Байден очікує, що Путін притягне до відповідальності хакерів, які атакували США
Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії
Крім того, у Берліні вважають, що кібератаки з Росії є серйозним фактором, який псує двосторонні відносини країн.
Наполегливо закликаємо Росію припинити цю незаконну кібердіяльність,
– йдеться в повідомленні.
Співробітники безпеки щонайменше 3 рази протягом 2021 року інформували Бундестаг про кібератаки іноземних спецслужб на парламентаріїв.
Зокрема, нещодавно від кібератак постраждали кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Наразі проводять ретельне екстрене розслідування цієї "абсолютно неприйнятної поведінки", а влада Німеччини зберігає за собою право вживати "подальші заходи".
Вибори у Німеччині: коротко
- Парламентські вибори у Німеччині заплановані на 26 вересня 2021 року.
- Канцлерка Ангела Меркель раніше заявила, що вона йде з посади на пенсію.
- Проте згодом повідомили, що Меркель може залишатися на посту до Різдва (25 грудня). Причина – переговори про створення коаліції після виборів до Бундестагу, найімовірніше, затягнуться.
- Станом на початок вересня, рейтинг консервативного блоку ХДС/ХСС, який очолює нинішня канцлерка, впав до рекордно низького рівня.