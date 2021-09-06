Перед виборами в Бундестаг: Німеччина повідомила про посилення кібератак з Росії

Останнім часом у Німеччині часто фіксують кібератаки на німецьких політиків, які здійснюють з території Росії. Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити їх, а уряд висловив занепокоєння, що це може вплинути на вибори в Бундестаг.

У Німеччині розглядають такі дії як загрозу безпеці країні та процесу демократичного волевиявлення під час виборів 26 вересня.

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Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії

Крім того, у Берліні вважають, що кібератаки з Росії є серйозним фактором, який псує двосторонні відносини країн.

Наполегливо закликаємо Росію припинити цю незаконну кібердіяльність,

– йдеться в повідомленні.

Співробітники безпеки щонайменше 3 рази протягом 2021 року інформували Бундестаг про кібератаки іноземних спецслужб на парламентаріїв.

Зокрема, нещодавно від кібератак постраждали кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Наразі проводять ретельне екстрене розслідування цієї "абсолютно неприйнятної поведінки", а влада Німеччини зберігає за собою право вживати "подальші заходи".

Вибори у Німеччині: коротко