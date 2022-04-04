Перед виступом Зеленського: парламент Румунії вшанував жертв війни в Україні хвилиною мовчання

У понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до румунського парламенту. Перед виступом Зеленського парламент Румунії зробив важливий жест поваги до України.

Проте цього разу зверненню президента України до румунських депутатів передував незвичний момент, інформує 24 канал.

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Парламент Румунії вшанував пам'ять жертв війни в Україні

Румунський депутат та президент Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький закликав своїх колег вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих на війні в Україні.

У наслідок незаконної агресії Російської Федерації на території України, в наслідок якої загинули тисячі невинних людей попрошу вас тримати хвилину мовчання,

– сказав депутат.

Додамо, що частину своєї промови він виголосив українською мовою.

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