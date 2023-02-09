Перед виступом Зеленського в Європарламенті звучали гімни України та ЄС: потужне відео

9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселю на саміт ЄС. Перед початком у Європарламенті пролунали гімни України та Євросоюзу.

До речі, на саміт ЄС Зеленський прибув разом з президентом Франції Еммануелем Макроном. Український лідер зустрінеться з усіма 27 лідерами Євросоюзу, інформує 24 Канал.

До теми Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС

В Європарламенті звучали гімни України та ЄС

На опублікованому відео можна побачити, як Зеленський разом з головою ЄП Робертою Мецолою прослухали гімн України та гімн Євросоюзу. Вони звучали перед промовою нашого президента в Європарламенті.

Гімни України та ЄС в Європарламенті: дивіться відео

Візит Зеленського до Брюсселю: що відомо